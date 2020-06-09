هل اقتربت نهايته.. مستشار بن زايد يصف تدوينات مسئول كبير بالصبيانية

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عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد

تدويناته

صبيانية

في تدوينة غامضة أعرب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن أسفه لما سماه مسئولا كبيرا، والذي وصف تدويناته بالصبيانية.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر، دون أن يسمي الشخص المقصود: "ما هي نصيحتك الحريصة لمسئول نعزه ونحترمه..  لكن 90% من تغريداته في تويتر صبيانية غير مسؤولة ومسيئة لشخصه الكريم وتاريخه الوطني وحتى لمنصبه الرفيع".

وتفاعل العديد مع مطلب ومقترح مستشار بن زايد السابق، حيث علقت الإعلامية الجزائرية آنيا الافندي: "لا يستحق النصيحة.. يستحق الإقالة.. الحق  على من منح شخص وضيع  منصب رفيع".

كما علقت الإعلامية حياة اليماني: "بغض النظر عن مكانه أي شخص مسئول مش مسئول.. التاريخ يسجل ومواقفنا هذه سيحاسبنا عليها أبناءنا وأحفادنا، فمن ارتضى الظلم أو الفساد أبو برر لهما، لن ينجو ولن يُغفَر له .. وإن كان قول الحق عزيزاً، فالصمت رحمة".

وعلق آخر : "رغم اختلافي مع عبد الخالق من قاعدة الأفكار إلا أن هذا لا يمنع من إنصافه في مواقف معينة".


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