» مرتضى منصور يكشف حقيقة تجديد عقد "باتريس" وصرف مستحقات اللاعبين

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باتريس كارتيرون
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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي سيجدد تعاقده وسيوقع العقد السبت المقبل.

وأشار خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه طارق يحيي علي شاشة قناة الزمالك إلي أن كارتيرون سيوقع العقد بعد الاتفاق علي جميع البنود للتجديد .

و أكد رئيس النادي أن السبت المقبل سيتم صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتي الألعاب بالنادي .  


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