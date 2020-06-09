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صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل

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صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل
صورة نادرة للملك عبد الله مع شقيقته تشعل مواقع التواصل
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عبد القادر وحيد

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صورة نادرة للملك عبد العزيز في جدة

انتشرت صورة نادرة للملك عبد الله بن عبد العزيز مع شقيقته الأميرة صيته، والأميرة نو، والتي حظيت بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أحد رواد تويتر قد نشر الصورة وعلق عليها بالقول: "هل صحيح أن هذه هي سمو الأميرة صيته بنت عبد العزيز رحمها الله شقيقة الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله

ورد عليه حساب تاريخ آل سعود: "تصحيح الله يحفظك، الصورة تجمع الملك عبدالله وشقيقته الأميرة نوف وذلك خلال زيارتهما لشقيقتهم الأميرة صيته في المستشفى، رحمهم الله جميعاً".

وعلق أحد المتابعين: "الله يرحمه أبو متعب حبيب الشعب سبحان الذي جمع له محبة شعوب الأرض كلها ربي يرحمك ويوسع قبرك يا أبو متعب ويحفظ لنا أبو فهد وأبو سلمان بحفظه ورعايته".


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