مستشار الرئيس يكشف سبب ارتفاع أعداد كورونا

09 يونيو 2020 - 10:46 ص

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية أن أسبوع العيد وما تخلله من سفر ولقاءات أسرية، تسبب في وراء ارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح مستشار الرئيس أن الرأى العام يتأثر بالأرقام وما يقال حول كورونا، والمؤسسات المصرية تعمل على مدى الساعة وتتابع كل ما هو يتعلق بكورونا، منوها أننا نسير في المقاييس العلمية الافتراضية ونتعامل مع أرض الواقع.

وأشار إلى أن العلاج المنزلى ناجح، ويحتاج أن يتبع المربض التعليمات التي تنص عليها وزارة الصحة.

كما ناشد مستشار الرئيس الجميع الالتزام بالتعليمات بالإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل تجاوز الوباء.