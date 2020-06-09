مفتي الجمهورية مهنئا السيسي: لبيتم النداء وأديتم الأمانة

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مفتي الجمهورية

شوقى علام

السسي

6 سنوات رئاسة

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية.

وقال مفتي الجمهورية: أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه منصب رئيس الجمهورية، وتلبية نداء الوطن والشعب المصري العظيم، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورة 30 يونيو، والإصرار على العمل والإنتاج، من أجل رفعة وطننا العظيم.

وأضاف المفتي في رسالته: الرئيس عبدالفتاح السيسي، حملتم على عاتقكم مسؤولية ضخمة، وواجهتم مخططات ومؤامرات داخلية وخارجية بكل شجاعة وجرأة حتى تعبر بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان في وقت عصيب مر به الوطن وكل المنطقة العربية، في مواجهة خوارج العصر الذين تحالفوا مع الشيطان لإسقاط أوطانهم.

كما ثمّن مفتي الجمهورية ما تم إنجازه في مختلف المجالات، التي يشهد بها القاصي والداني، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة، وإشادة الجميع بما تم من إصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية.

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته، جموع الشعب المصري لوحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب، للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية.


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