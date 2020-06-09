رئيس لجنة كورونا: السيناريو الأسوأ في يونيو..2500 حالة يوميا

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وكالات- الدويني فولي

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قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان،  إن دقة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا واقعية لمن طلب إجراء المسحات، لكن هناك أعداد أخرى من الإصابات لم تطلب إجراء المسحات وهم أصحاب الأعراض البسيطة التي تظهر عليهم ويتوجهون لطبيب عادي ويأخذون العلاج اللازم دون حاجة لأجراء مسحة.
وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "مازلنا في مرحلة المنحنى المتصاعد ونتوقع في شهر يونيو أن نسجل 2000 إصابة يوميا وفي السيناريو الأسوأ 2500 ، لكن رغم ذلك مازالت أرقام المنحنى في نطاق التغطية الصحية للمنظومة الصحية"، متوقعًا أن تصل مصر لمنحنى الثبات في شهر يوليو المقبل ثم يبدأ الانحدار في أغسطس.
وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن المسحات التي تجرى للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، لم يتم إلغاؤها في البرتوكول الجديد، ولكن تم رفع درجات الاشتباه بالأشاعات المقطعية وبالتالي المسحة موجودة في التشخيص، مؤكدًا أن البرتوكول الجديد  ألغى المسحة في حالة الخروج والتحسن، وهذا ليس إجراء وزارة الصحة المصرية، بل تعليمات منظمة الصحة العالمية.

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