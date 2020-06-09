بتر ساقي نجمة أمريكية.. وإصابتها بفيروس كورونا

عالم بريطاني يحذر من خطورة طرح لقاح مبكر لكورونا
«هارفارد» تكذّب «الصحة العالمية».. والأخيرة تتراجع
"الكهرباء" تكشف أسباب رفع الأسعار في هذا التوقيت
«الصحة» تسجل 1385 إصابة بكورونا.. و35 حالة وفاة
"المغامسي" يحذر السعوديين من أمر كارثي: "إذا التوت وتعقدت"
مجلس الوزراء السعودي يصدر 15 قرارًا جديدًا
«الصحة العالمية» تكشف عن اليوم الأسوأ في تاريخ الشرية
وفاة حسين الجسمي في حادث تثير ضجة.. و"إم بي سي" ترد
فيديو.. نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا
الإفتاء عن أمر شائع هذه الأيام: من كبائر الذنوب
فتحي مجدي
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:38
مغرب
19:03
عشاء
20:33