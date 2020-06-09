«الصحة العالمية» تكشف عن اليوم الأسوأ في تاريخ الشرية

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كشفت منظمة الصحة العالمية أن يوم الأحد هو أن أسوأ يوم شهدته البشرية على الإطلاق فيما يتعلق بعدد إصابات (كوفيد – 19)، محذرة الدول من الاتجاه إلى تخفيف الإغلاق بسرعة كبيرة.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي على الإنترنت: "بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لقيام أي دولة برفع قدمها عن الدواسة".

وأشلر إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 136 ألف حالة جديدة في جميع أنحاء العالم يوم الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد حتى الآن، 75 في المائة منها تقريبًا من 10 دول، معظمها في الأمريكتين وجنوب آسيا.

ورداً على سؤال حول الصين، قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، إن الدراسات بأثر رجعي لكيفية معالجة تفشي المرض يمكن أن تنتظر، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى التركيز الآن على ما نقوم به اليوم لمنع الموجات الثانية".

وأضاف ريان أن الإصابات في دول أمريكا الوسطى بما فيها جواتيمالا لا تزال في ارتفاع، وأنها أوبئة "معقدة". وتابع: "أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد"، داعيًا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.


وتعد البرازيل واحدة من بؤر الوباء المشتعلة، بعد أن سجلت ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة، وراء الولايات المتحدة، وعدد القتلى لديها في الأسبوع الماضي تجاوز إيطاليا.


وأشار ريان إلى أن بيانات البرازيل كانت "مفصلة للغاية" حتى الآن، لكنه شدد على أنه من المهم بالنسبة للبرازيليين أن يفهموا مكان الفيروس وكيفية إدارة المخاطر، وشدد على أن منظمة الصحة العالمية تأمل أن يكون الاتصال "متسقًا وشفافًا".


تم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين شخص مصابون بفيروس التاجي على مستوى العالم وتوفي أكثر من 400 ألف شخص.

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