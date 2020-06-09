  • الثلاثاء 09 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

عالم بريطاني يحذر من خطورة طرح لقاح مبكر لكورونا

«هارفارد» تكذّب «الصحة العالمية».. والأخيرة تتراجع

«هارفارد» تكذّب «الصحة العالمية».. والأخيرة تتراجع

وزير الكهرباء

"الكهرباء" تكشف أسباب رفع الأسعار في هذا التوقيت

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل 1385 إصابة بكورونا.. و35 حالة وفاة

المغامسي

"المغامسي" يحذر السعوديين من أمر كارثي: "إذا التوت وتعقدت"

الملك سلمان

مجلس الوزراء السعودي يصدر 15 قرارًا جديدًا

أرشيفية

«الصحة العالمية» تكشف عن اليوم الأسوأ في تاريخ الشرية

حسين الجسمي أول عربي يغني في "دبي أوبرا"

وفاة حسين الجسمي في حادث تثير ضجة.. و"إم بي سي" ترد

نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

فيديو.. نسخة كربونية من حادث «جورج فلويد» تتكرر في فرجينيا

الإفتاء

الإفتاء عن أمر شائع هذه الأيام: من كبائر الذنوب

«الشيطان» يعتدي على القُصّر ويجبرهم على أكل لحوم البشر

آخر الأخبار

يو فالدامبريني
يو فالدامبريني
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

نتائج تجارب لقاح كورونا على البشر تظهر في يونيو

#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

بريطانيا.. بدء اختبار لقاح كورونا على البشر الخميس

#

رسميًا.. "كورونا" يجبر الصين على منع أكل القطط والكلاب


أوقفت الشرطة الإيطالية، طالبًا جامعيًا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال وإرغامهم على أكل لحم البشر.

واُعتقل ماتيو فالدامبريني طائفة شيطانية، أطلق على نفسه اسم "الشيطان" - في مقاطعة براتو، في منطقة توسكانا شمالي إيطاليا، حيث يواجه 13 تهمة بالعنف الجنسي والرق والحصول على صور لإساءة معاملة الأطفال.

كما أنه متهم بقيادة طائفة وإقناع الأعضاء بمعاشرته، بزعم أنهم سيحصلون على قوى خارقة.

وفقًا للتقارير، فقد أجبر 13 شابًا على الأقل، بعضهم يبلغ من العمر 17 عامًا على التعرض للعنف الجنسي في غابات براتو بين عامي و2018 و 2019.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به، الذي كان يدرس في جامعة فيرنزي أخبر ضحاياه الذي وقع عليهم اختياره عبر الإنترنت، أنه تم اختيارهم لإنقاذ العالم. 


وبحسب التقارير، فإنه خلق "طقوس قيامة"، وذلك من خلال الادعاء بأنه تعرض للاختناق من قبل أعضاء جدد في الطائفة قبل أن يتظاهر بأنه ميت ثم يقف كما لو أنه قام.
وهدد ضحاياه بمنعهم من الإبلاغ عن الإساءات، وخير إحدى الفتيات بأنه إما أن تنصاع لشهواته، أو أن تموت أختها البالغة من العمر سبع سنوات ووالديها. 

وزعم للضحايا بأنه من خلال معاشرته سيخلصهم من الشياطين. وفي ليلة رأس السنة 2018، أمرهم بأن يأكلوا "لحم البشر" الذي ادعى أنه اشتراه من رجل يبيع الجثث في فلورنسا، وفق صحيفة كورييري المحلية. 

كما أُجبر الضحايا وبينهم قاصرين على إرسال صور عارية لأنفسهم إليه. وتشمل طقوس أعضاء الطائفة، عض أذرع بعض حتى تكون لديهم قوى خارقة "مثل مصاصي الدماء أو الذئاب المستذئبة". ويدعي زعيم الطائفة لأتباعه أنه يمكن أن يتحول إلى مخلوقات مختلفة. ولا تزال التحقيقات في القضية جارية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «الشيطان» يعتدي على القُصّر ويجبرهم على أكل لحوم البشر
» الفيفا يضع ضوابط لإقامة المباريات خارج الدول
» بالصور: إصابة مروعة لعامل سقط من سطح بناية
» ضابطة سجن تدعي تعرضها للاغتصاب.. والمحكمة تصدمها
» قفزة كبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا بالقارة السمراء
» دولة جديدة تعلن انتهاء "كورونا" ورئيسة الوزراء ترقص فرحًا
» محامية أمريكية تبصق على متظاهر أسود
» الإمارات تعلن تسيير رحلة جوية إلى إسرائيل لهذا السبب
» وفاة متظاهر أمريكية بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع
» "نيمار" يتحدث عن عشيق والدته: شاذ
» أب يقتل ابنه في مشاجرة بشق بطنه في الشارع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية