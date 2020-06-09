"الكهرباء" تكشف أسباب رفع الأسعار في هذا التوقيت

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، عن أسباب تحريك أسعار الكهرباء على الرغم من أزمة «كورونا»، قائلًا: «مش عايزين نحمل المواطن، ولكن هناك أعباء كبيرة جدا، وعلينا التزامات، ومش عايزين نرجع للوقت اللي كنا بنعاني فيه».

وأشار «حمزة»، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يتم مد خطة الدعم إلى 3 سنوات، معلقا: «التأخير يحملنا مليارات».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن من تبلغ قيمة فاتورته 16 جنيها، ستصبح 20 جنيها، ومن تبلغ قيمة فاتورته 37 جنيها سيدفع 45 جنيها، منوها بأن أقصى زيادة في قيمة الفاتورة 105 جنيهات شهريا في حالة الاستهلاك الكبير.