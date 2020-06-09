نيللي كريم تعلن موعد زواجها للمرة الثالثة.. وهذا عمرها الحقيقي

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زواج

خطوبة

نيللى كريم

عمر إسلام

بعد انتشار صور وأخبار تؤكد خطوبة الفنانة نيللي كريم، خرجت هذه المرة لتؤكد هذه الأنباء، بخطوبتها لرجل الأعمال عمر إسلام في جو عائلي، بحضور مقتصر للأسرتين على أحد الشواطئ.

وقالت نيللي كريم – حسب اليوم السابع-، إن الصورة التي نشرتها أمس عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام بخاصية الأستوري كانت بعد إعلان الخطوبة مباشرة، على أن تحتفل بالزواج نهاية الصيف الجاري.

وعمر إسلام شلبي رجل أعمال، ونجل إسلام شلبي، صاحب فكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتعود أصوله إلى مدينة المنصورة في مصر، وهو صديق مقرب للمطرب عمرو دياب.

وزوجته الأولى هي الفنانة التشكيلية الفلسطينية الأمريكية، جنان شحادة 43 عاما، بينما يبلغ عمر نيللي كريم 46 عاما.

يذكر أن النجمة نيللي كريم تزوجت مرتين، الزيجة الأولى كانت في سن الـ17 عاما، ولديها أربع أبناء هم كريم 25 سنة، ويوسف 20 سنة، وسيليا 13 سنة، وكندة 8 سنوات.



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