تعيين سفير إثيوبيا لدي مصر وزيرًا لخارجية بلاده

عينت وزارة الخارجية الإثيوبية، سفيرها بالقاهرة دينا مفتي وزيرًا للخارجية.

وكان دينا مفتي، قد عاد مؤخرا إلى أديس أبابا، بعد انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في القاهرة.

وعمل "مفتي" سابقًا كسفير لبلاده في كينيا وملاوي وسيشيل وتنزانيا، وعمل أيضًا في السويد وفنلندا والدنمارك وأيرلندا.

وشغل "مفتي" منصب رئيس أمانة مكتب الشؤون العامة، ومديرًا للصحافة والإعلام، وسكرتيرًا ثالثًا للشؤون الأفريقية والآسيوية.

وحصل السفير دينا مفتي، على درجة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من كندا، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من جامعة أديس أبابا.