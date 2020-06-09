» «الصحة»: هذه المحافظات بؤرة تفشي فيروس كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا، وهي "القاهرة الجيزة والقليوبية".

وأضاف، أن محافظات "البحر الأحمر مطروح وجنوب سيناء"، سجلت أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

قال الدكتور خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1306 حالات وفاة.