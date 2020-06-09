تراجع مفاجئ في أسعار الذهب والدولار

تراجع سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 8 جنيهات على خلفية هبوط في السعر العالمي للذهب، وكذلك حدوث تراجع في وتيرة صعود الدولار بالسوق المصرفى بمصر، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر 767 جنيها للجرام، بتراجع ملحوظ حوالي 8 جنيهات قياساً على سعر الذهب أمس، مع استمرار هبوط مبيعات المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 657 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 767 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 876 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6136 جنيها.

أوقية الذهب 1667 دولار.

سعر الدولار

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، تراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 13 قرشا في بنك البركة إلى 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.