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جمهور الأهلي ينتصر في معركته ضد «أحمد شوقي»

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الناقد أحمد شوقي
الناقد أحمد شوقي
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فتحي مجدي

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دفعت الاعتراضات الواسعة والهجوم اللاذع الذي تعرض له الناقد أحمد شوقي خلال الأيام الماضية به إلى تقديم الاستقالة من منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، المقررة خلال الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر.
وأعلنت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان خلال اجتماع لها قول الاستقالة المقدمة.

وقال رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا إنهم يتقدمون بالشكر للناقد حمد شوقي لما قدمه للمهرجان خلال عمله في الدورات السابقة.
وشدد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على التزامه بالاستمرار في التحضير للدورة الـ42 التي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها في غضون الأسابيع القادمة مع الاستمرار بالتمسك بمبادئ وقيم المهرجان مثل التعددية وتواصل الثقافات وإلقاء الضوء على الأصوات السينمائية الجديدة وتوفير منصة للمواهب السينمائية حول العالم والمساهمة في تطوير صناعة السينما المحلية والإقليمية.

وكان اختيار شوقي لمنصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي قوبل باعتراضات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.

واستندت الاعتراضات على اختياره إلى تعليقاته اللاذعة والساخرة من ضحايا مجزرة " استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2012،  عندما وصفهم بـ"النافقة".

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