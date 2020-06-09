وزير المالية يطالب المواطنين بهذا الأمر الهام الفترة المقبلة

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المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن لجنة إدارة أزمة جائحة  كورونا ستأخذ كل القرارات التي تكون فيها مصلحة للمواطن وللدولة واقتصادها، منوها أن قرار الفتح التدريجي للاقتصاد والأنشطة سيكون في مصلحة المواطنين.
وأضاف" وزير المالية"، في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء  أنه سيتم إسقاط وتقسيط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة وغيره من القطاعات نظرًا لتفهم الدولة تأثيرات تلك الجائحة على أصحاب المشروعات والمحال.
وأعرب " وزير المالية" ،عن أمنياته  أن يتم خلال الـ3 أشهر القادمة فتح الاقتصاد على المستوى العالمي، وإن خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة المصرية بفتح قطاعاتها بشكل تدريجي بما فيهم الطيران والسياحة والمحال والمطاعم.
واكد على انة يجب على المواطنين ترشيد الإنفاق واتباع خطة تقشفية مختلفة نوعًا ما حتى تستطيع الدولة تحمل الأعباء مع الموازنة المالية الجديدة لها، ونصح بأن يلتزم كل المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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