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إسرائيل.. 148 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 18 ألفا و180

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سجلت إسرائيل، الثلاثاء، حالة وفاة بفيروس كورونا، و148 إصابة، إضافة إلى تعافي 57 مريضا.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 18 ألفا و180، منها 299 وفاة، و15 ألفا و159 حالة تعاف.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن معدل الإصابات عاد مجددا للارتفاع، مشيرة إلى أنه منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري تم تسجيل ألف و80 إصابة، مقابل تسجيل ألف و186 إصابة طوال مايو/أيار الماضي.
والإثنين، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه حال "استمر المعدل المقلق للإصابات بالفيروس، فسندرس التراجع وإلغاء التسهيلات".
وجمد نتنياهو تسهيلات جديدة كان مخططا لها، مثل استئناف حركة القطارات.
وكانت الحكومة أقرت تسهيلات جديدة، مع تراجع معدل الإصابات، بينها إعادة فتح المدارس والجامعات والشواطئ والفنادق والمطاعم.
إلا أنه مع ارتفاع أعداد المصابين مرة أخرى، أغلقت إسرائيل عشرات المدارس ورياض الأطفال. -

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