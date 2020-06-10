ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطور محزن في حالة والدتها

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رجاء الجداوي
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خلود عادل

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رجاء الجداوي

كشفت أميرة مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - تطورات الحالة الصحية لوالدتها .

ونشرت "أميرة" صورة للفريق الطبي الذي يشرف على حالة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: بالرغم من أن امي لسه تعبانه جدا ومازالت في الرعاية الا ان كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لامي وكل المرضي.

وأضافت: ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي ...امي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها علي خير وشفي كل مريض ويرفع عنها وعندهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا
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بالرغم من أن امي لسه تعبانه جدا ومازالت في الرعاية الا ان كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود...

تم النشر بواسطة ‏‎Amira Mokhtar‎‏ في الثلاثاء، 9 يونيو 2020

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