ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطور محزن في حالة والدتها

10 يونيو 2020 - 08:01 ص

كشفت أميرة مختار - ابنة الفنانة رجاء الجداوي - تطورات الحالة الصحية لوالدتها .



ونشرت "أميرة" صورة للفريق الطبي الذي يشرف على حالة رجاء الجداوي وعلقت قائلة: بالرغم من أن امي لسه تعبانه جدا ومازالت في الرعاية الا ان كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا علي كل المجهود المبذول لامي وكل المرضي.



وأضافت: ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي ...امي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها علي خير وشفي كل مريض ويرفع عنها وعندهم هذا المرض الشرس و يحميكم منه جميعا

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