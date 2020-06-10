» شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن عقد نجله مع الأهلي

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شوبير
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شوبير

عقد نجل شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة فيما يخص عقد نجله مصطفى مع النادي الأهلي .

وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية: منذ فترة أخبرني مصطفى أن الأهلي طلب منه التوقيع على العقود وقد هنأته ولم أشاهد العقد.

وأضاف: عندما أثيرت أزمة العقد الجديد طلبت منه الاطلاع على عقده مع الأهلي وفوجئت أنه بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها زميله أحمد طارق سليمان وكافة الناشئين .

وتابع: لو مصطفى اتطلب منه يلعب للأهلي ويدفع فلوس هيدفع .. لأن الأهلي صاحب فضل عليه وعليا.

واستدرك: فيه نظام محدد بيحكم الأرقام اللي بيحصل عليها للاعبين داخل الفريق وعشان كدا الأهلي نادي القرن.

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