» شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن عقد نجله مع الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة فيما يخص عقد نجله مصطفى مع النادي الأهلي .
وقال "شوبير" في تصريحات تلفزيونية: منذ فترة أخبرني مصطفى أن الأهلي طلب منه التوقيع على العقود وقد هنأته ولم أشاهد العقد.
وأضاف: عندما أثيرت أزمة العقد الجديد طلبت منه الاطلاع على عقده مع الأهلي وفوجئت أنه بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها زميله أحمد طارق سليمان وكافة الناشئين .
وتابع: لو مصطفى اتطلب منه يلعب للأهلي ويدفع فلوس هيدفع .. لأن الأهلي صاحب فضل عليه وعليا.
واستدرك: فيه نظام محدد بيحكم الأرقام اللي بيحصل عليها للاعبين داخل الفريق وعشان كدا الأهلي نادي القرن.
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