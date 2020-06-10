المغامسي: احمدوا الله على الملك سلمان.. وخذوا حذركم

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المغامسي

توفيق القيادة

قال الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة إنه من نعمة الله علينا هو توفيقه للقيادة في السعودية باتخاذ القرارات الصالحة.

وأضاف المغامسي : احمدوا اللهَ على توفيق القيادة.. وخذوا حذركم لكي لا تكون جائحة كورونا في زيادة . وتفاءلوا بالخير تجدوه.

وكتب المغامسي متفائلا بأبيات شعرية قائلا : فسَتَنْجلي بل لا أقولُ لعلّها.. ويحلّها مَنْ كانَ يَملكُ عقدَهَا.

 إنّ الأمورَ إذا التوتْ وتعقدّتْ.. نزلَ القضاءُ من الكريمِ فحلّهَا.

يأتي هذا بعد تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته، في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية.

كما جدد الملك سلمان ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف  القتال والعودة للمسار السياسي.

وأكد على دعم المملكة للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة.


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