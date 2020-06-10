» فنان شهير يبحث عن عمل: مش لاقي شغل من 10 شهور

اشتكي الفنان الشاب محمد شاهين، من عدم وجود عمل له منذ أكثر من 10 شهور، داعيا الله بانتهاء أزمة فيروس «كورونا» حتى يبحث عن عمل آخر.

وكتب شاهين، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قبل ما أقول أي حاجة، أنا بحب اتكلم معاكم علشان بحس براحة، بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر.. أنا يا جماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد، ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني ازاي وتستغربوا، من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت.. يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش، والشغل مش عيب، والله بصوا ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع».