» إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير

أعلنت الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري وابنة الموسيقار حسن إش إش إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وقالت منى في تصريحات صحفية، إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا كانت عبارة عن سعال وارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة بمنطقة الصدر مع ضيق في التنفس.

وقالت منى في تصريحات صحفية، إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا كانت عبارة عن سعال وارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة بمنطقة الصدر مع ضيق في التنفس.

وأوضحت أنها أجرت الثلاثاء ”مسحة“ للكشف عن كورونا، رغم أنها بدأت إجراءات العزل المنزلي واتباع البرتوكول العلاجي الذي أعلنته وزارة الصحة لمصابي كورونا. كما كتبت على حسابه في إنستجرام: "عشمي فى ربنا كبير قادر كريم وخير إن شاء الله".

وأوضحت أنها أجرت الثلاثاء ”مسحة“ للكشف عن كورونا، رغم أنها بدأت إجراءات العزل المنزلي واتباع البرتوكول العلاجي الذي أعلنته وزارة الصحة لمصابي كورونا. كما كتبت على حسابه في إنستجرام: "عشمي فى ربنا كبير قادر كريم وخير إن شاء الله".