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إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير

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مني إش إش وماجد المصري
مني إش إش وماجد المصري
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وكالات- الدويني فولي

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اصابة

ماجد المصري

فيروس كورونا

منى إش إش

أعلنت الفنانة  منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري وابنة الموسيقار حسن إش إش إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.
وقالت منى في تصريحات صحفية، إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا كانت عبارة عن سعال وارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة بمنطقة الصدر مع ضيق في التنفس.
وأكدت  أنها تواصلت مع طبيب تعرفه فطالبها بإجراء فحوصات عبارة عن تحاليل وأشعة مقطعية على الصدر وأثبتت النتائج إصابتها بكوفيد 19.
وأوضحت أنها أجرت الثلاثاء ”مسحة“ للكشف عن كورونا، رغم أنها بدأت إجراءات العزل المنزلي واتباع البرتوكول العلاجي الذي أعلنته وزارة الصحة لمصابي كورونا.

كما كتبت على حسابه في إنستجرام: "عشمي فى ربنا كبير قادر كريم وخير إن شاء الله".

يُذكر أن الفنانة والمطربة منى إش إش، قد فتحت النار على طليقها الفنان ماجد المصري، مؤخرا حيث وجهت له العديد من الاتهامات كونه أنكر فضلها عليه، وما صنعته من أجله، كي يصل إلى الشهرة والنجومية.

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