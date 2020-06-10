  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:16 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجنرال تشارلز براون جونيور

ترامب يرضخ لاحتجاجات فلويد.. أول رئيس لسلاح الجو .." أسود"

أردوغان

محمد الفاتح فتح القسطنطينية ..وأردوغان حولها لصالات قمار

زاهي حواس

زاهي حواس: لا يمكن للعبيد أن يبدعوا

اغتيالات لسيدتين بطلق ناري في الرأس

هزّت عاصمة عربية..اغتيالات لسيدات بطلق ناري في الرأس

الملك سلمان

المغامسي: احمدوا الله على الملك سلمان.. وخذوا حذركم

خالد أبو بكر

إعلامي: إحنا بنتكلم بأدب و اللي بنقوله مش حرام

مسلمو إيطاليا.. أبقت جثة أمها 10أيام لإيجاد مقبرة لدفنها

مسلمو إيطاليا.. أبقت جثة أمها 10أيام لإيجاد مقبرة لدفنها

التليفزيون المصري يقاضي «النهار»

بعد توقف ثلاثة أيام.."النهار" تعلن عودة البث

الدولار

الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطور محزن في حالة والدتها

رجل أعمال شهير:

محمد الفاتح فتح القسطنطينية ..وأردوغان حولها لصالات قمار

الحياة السياسية

أردوغان
أردوغان
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الإفتاء عن "فتح القسطنطينية": لا علاقة لأردوغان به

#

محمد إمام يفتح النار على محمد رمضان بسبب والده

#

مشيخة الأزهر تكشف حقيقة هجوم الطيب على وزير الأوقاف بسبب المساجد

#

بعد إغلاقها أمام المصلين.. الأوقاف تمنع صلاة الجنازة بالمساجد

أردوغان

محمد الفاتح

رجل الاعمال

أشرف السعد

القسطنطينية

لا يزال الحديث مستمرا عن فتح القسطنطينية، على يد السلطان محمد الفاتح، وأن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان لا علاقة له بذلك العمل.

رجل الأعمال المصري أشرف السعد المقيم في لندن قال إن ترك القسطنطينية كان أفضل من وصولها لأردوغان، الذي قام بتشويهها، بحسب وصفه.

وأضاف السعد على حسابه في تويتر : " محمد الفاتح قام بفتح القسطنطينية التى كانت محاريب وصوامع وصلوات وبيع يذكر فيها اسم الله عشان أردوغان يحولها إلى بيوت صالات قمار وقناة مكملين يعني لو سابها من غير فتح كان أفضل ألف مرة".

وتساءل رجل الأعمال المصري:"  يعني لو فتح الفاتيكان التي لا يوجد فيها إلا أماكن دينية مسيحية هايقلبها دعارة".

يأتي ها عقب ما نشرته دار الإفتاء على صفحتها عن فتح القسطنطينية : "أكدنا مرارا وتكرارا بالوثائق والمؤشرات والأدلة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل استخدام سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة".

وتابعت: "أما ما يتعلق بفتح القسطنطينية فهو فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح أما أردوغان فلا صلة له بمحمد الفاتح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فنان شهير يبحث عن عمل: مش لاقي شغل من 10 شهور
» "مراتك مقلتش ليك هو ده وقته؟"..تحرج مسئول كبير علي الهواء
» مدرب الاتحاد يهاجم الأهلي و الزمالك: ايه اللي بيحصل دا؟
» شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن عقد نجله مع الأهلي
» مدرب الأهلي السابق: عمري ما هدرب الزمالك حتى لو مش هلاقي آكل
» أسطورة الأهلي السابق يدرس العودة إلى الملاعب بعد سنوات من اعتزال الكرة
» الجزيرة تنهي تعاقدها مع " الدحيح "
» "النقد الدولي" يحذر من إفلاس الدول الأشد فقرا
» ابنة ماجد المصري تعلن إصابة والدتها بـ "كورونا"
» "الوضع الطبيعي الجديد".. خطة إسبانية للتأقلم مع كورونا
» حاكم نيويورك يطالب ترامب بالاعتذار عن هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية