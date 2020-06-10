شاهد.. شريف مدكور: "أنا بخيل ومش مسامح"

10 يونيو 2020 - 10:39 ص

شارك الإعلامي شريف مدكور متابعيه على صفحته الرسمية علي "إنستجرام" بمقطع فيديو كان سجله في أحد البرامج الإعلامية وهو يتحدث عن عقاب المتنمرين عليه بسبب مرضه ومن قام بإيذائه: "أنا مش مسامحهم علي أفعالهم".

وردت متابعة قائلة: "المسامح كريم ولا إياه رأيك" ولكنه رد عليها "أنا بخيل"، وقال آخرون: "ليك حق متسامحش حد غلط في حقك بس ربنا هيجيبلك حقك لحد عندك .. أنت راجل محترم ربنا يحميك .. من حقك تاخد موقف ".

جدير بالذكر أن الإعلامي شريف مدكور أعلن منذ عام عن إصابته بفيروس يصيب الجسم لضعف مناعته بسبب الكيماوي الذي يعالج به بعد إجرائه عملية إزالة الورم.