» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تنطلق اليوم الأربعاء عددًا من المواجهات بالدورى البرتغالى وكأس ألمانيا.
وتستعد باقي الدوريات الكبرى الأوروبية للعودة من جديد، في يونيو الجاري، باستثناء الدوري الفرنسي الذي تم إلغاؤه.
مواعيد الدوري البرتغالى
فيتوريا سيتوبال × سانتا كلارا –6:00 مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal
بورتيمونينسي × بنفيكا –8:45 مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal
بورتو × ماريتيمو – 10:30 مساء – على قناة Sport TV 1 Potugal
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
بايرن ميونخ × اينتراخت فرانكفورت – 8:45 مساء – على قناة Sky Sport 2 HD Germany
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