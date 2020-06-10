  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:47 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مرتضى منصور

مفاجأة مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلى بالدورى

من الحدث

الغضب يتزايد.. تحطيم تمثال كريستوفر كولومبوس وإغراقه في بحيرة

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

مفاجأة عن راتب البشير الشهري

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

الإعلامي شريف مدكور

شاهد.. شريف مدكور: "أنا بخيل ومش مسامح"

عم صبحي

توجيه عاجل من الرئيس بشأن مواطن ..شاهد التفاصيل

معصوم مرزوق: للأسف قطر نشيطة في هذا الخطأ

معصوم مرزوق: للأسف قطر نشيطة في هذا الخطأ

تركي آل شيخ

تحذير جديد من تركي آل الشيخ

الإعلامي نشأت الديهي

الديهي : "كفاية مرواغات.. نفد صبرنا"

الجنرال تشارلز براون جونيور

ترامب يرضخ لاحتجاجات فلويد.. أول رئيس لسلاح الجو .."أسود"

ابنة فريد شوقي: "ما تعملوش زيي.. الذوق وداني في داهية"

الصفحة الأخيرة

رانيا و عبير فريد شوقي
رانيا و عبير فريد شوقي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ابنة فريد شوقي: هذا أغرب ما فعله الصيدلي حين أخبرته إني مصابة بكورونا

#

ابنة فريد شوقى تفجر مفاجأة مدوية عن إصابتها بكورونا

#

"شوقي": إجراء أبحاث للثانوية العامة حل "غير مطروح"

#

في ذكري ميلاده.. ما لا تعرفه عن نجل فريد شوقي في "البخيل وأنا"

فريد شوقي

كورونا

رانيا فريد شوقى

عبير فريد شوقي

قالت عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي إن سبب إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد  هو خجلها في التعامل مع الآخرين موجهة النصيحة إلي متابعيها بألا يكرروا ما فعلته.

وقالت عبير على صفحتها الرسمية علي فيس بوك: "أصبت بـ" كورونا" لأني رفضت أحرج رجل صافحني في العمل  وكمان مارضتش أحرج مشاعره وأطلع المطر من الحقيبة لتعقيم يدي أمامه .. الذوق وداني في داهية.. ما تعملوش زيي ".

وكانت رانيا فريد شوقي صرحت لـ" اليوم السابع" بأن عبير حالتها مستقرة وملتزمة بالعزل المنزلي في الوقت الحالي وتحصل علي العلاج المناسب .

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ابنة فريد شوقي: "ما تعملوش زيي.. الذوق وداني في داهية"
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» حفلة شواء تعجل بنهاية مشوار نجم ريال مدريد مع الملكي
» تطعن خطيبها بسكين في عيد ميلادها .. لن تتخيل السبب
» مسلمو إيطاليا.. أبقت جثة أمها 10أيام لإيجاد مقبرة لدفنها
» تعليمات طبية صارمة من "فيفا" لاتحاد الكرة
» إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير
» فنان شهير يبحث عن عمل: مش لاقي شغل من 10 شهور
» "مراتك مقلتش ليك هو ده وقته؟"..تحرج مسئول كبير علي الهواء
» مدرب الاتحاد يهاجم الأهلي و الزمالك: ايه اللي بيحصل دا؟
» شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن عقد نجله مع الأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية