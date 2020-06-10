مفاجأة عن راتب البشير الشهري

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راتب البشير

20 مليون دولار

محمد الفكي

في تطورات جديدة، حول القضايا المالية المتعلقة بذمة الرئيس السابق عمر البشير، كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، أن البشير "كان يتقاضى نثرية شهرية قيمتها 20 مليون دولار.

وصرح محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة وعضو مجلس السيادة ، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقصر الجمهوري، مساء أمس الثلاثاء، أن اللجنة وضعت يدها على حساب شخصي باسم البشير يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني.

وأضاف الفكي أن الحساب تورد فيه 20 مليون دولار شهرياًكنثرية له حتى بعد انفصال جنوب السودان.

وبحسب ما نشره موقع"روسيا اليوم فإنه تم لاحقا تناقص مبلغ النثرية تدريجيا ليصل إلى 8 ملايين دولار ثم إلى 3 ملايين، وبقي عليه حتى عزل البشير في أبريل من العام الماضي، عقب الاحتجاجات التي ضربت الولايات السودانية بسبب تردي الأوضاع المعيشية.


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