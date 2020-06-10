249 مليون دولار لمياه "بحر البقر"

10 يونيو 2020 - 11:23 ص

وقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 249 مليون دولار.

ولفتت المشاط إلي أن المشروع يعد من أهم مشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظي باهتمام كبير من الحكومة لأنه يهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالجمهورية ، ومشيرة إلي أن المشروع يلبي الطلب علي مياه صالحة للاستخدامات المختلفة وخاصة التوسع في الإنتاج الزراعي والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة وخلق فرض عمل، حسبما نشرت " صدي البلد".

وأضافت الوزيرة أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى حوالي مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال حزمة تمويلية من كلا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، و لافتة إلى أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها اليوم مع الصندوق العربي للإنماء تعد رابع اتفاقيات التمويل في الحزمة التمويلية، حيث سبق التوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي بقيمة 70 مليون دينار كويتي "حوالي 238 مليون دولار أمريكي "، واتفاقيتي تمويل مع الصندوق الكويتي بقيمة 75 مليون دينار كويتي "حوالي 255 مليون دولار أمريكي ".