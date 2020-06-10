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مرتضى منصور

مفاجأة مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلى بالدورى

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مصيلحى:

مفاجأة مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلى بالدورى

الرياضة

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد عبد الحارس

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كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن أن معظم الأندية رحبت بإنهاء الموسم مع منح لقب الدوري للنادي الأهلي، لكنه تفاجأ برئيس الزمالك والنادي المصري يغيران من موقفهما على وسائل الإعلام، رغم أنهما أبديا موافقتهما، في أثناء التشاور فيما بين الأندية.

وأضاف "مصيلحي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن النادي الأهلي رافض فكرة إلغاء الدوري دون منحه اللقب، مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكوى حال إنهاء الموسم الحالي، والمتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وشدد مصيلحي على أن الزمالك لم يعارض أيضاَ فكرة تتويج الأهلي بالدوري مثل المصري في أثناء المحادثات بالغرف المغلقة، لكنه صُدم بالتراجع عن الترحيب وإعلان رفض تتويج الأهلي في وسائل الإعلام.


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