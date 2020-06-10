» نصائح هامة من "الأرصاد" للمواطنين

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طقس حار

ناشدت الدكتور إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بالابتعاد المباشر عن أشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس.

يأتى ذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وسط توقعات لهيئة الأرصاد الجوية بأن يستمر هذا الارتفاع لنهاية الأسبوع.

كما ناشدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الإكثار من شرب السوائل وتجنب الجلوس في الأماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.


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