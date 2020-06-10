  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحج

الصحة العالمية تكشف مصير "موسم الحج"

ارشيفية

أول صور لاستعدادات الثانوية العامة "سراير وديسكات "

تفاصيل مروعة يرويها حفّار القبور عن دفن جثث كورونا

تفاصيل مروعة يرويها حفّار القبور عن دفن جثث كورونا ليلا

الذبائح

ذبح 100 رأس غنم في الكويت ابتهاجا بعودة الصلاة

مرتضى منصور

مفاجأة مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلى بالدورى

من الحدث

الغضب يتزايد.. تحطيم تمثال كريستوفر كولومبوس وإغراقه في بحيرة

مزاد مرتقب للعقارات المصادرة من البشير

مفاجأة عن راتب البشير الشهري

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

هزت اللاذقية.. بعد مقتل قريبتي الأسد يقتل خطيبته بسلاح روسي

الإعلامي شريف مدكور

شاهد.. شريف مدكور: "أنا بخيل ومش مسامح"

عم صبحي

توجيه عاجل من الرئيس بشأن مواطن ..شاهد التفاصيل

حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته

الصفحة الأخيرة

حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته
حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

جونسون يحذر المحتجين من هذا الأمر الخطير

#

احتجاجات جورج فلويد: القبض على نجل نجم هوليود بتهمة ضرب شرطي

#

بسبب فلويد .. ترامب يحمل الإنجيل ويترجّل سيرا على الأقدام

#

شقيق «جورج فلويد» يكشف تفاصيل مكالمة صادمة مع «ترامب»

العنصرية

وقف البث

جورج فلويد

ذهب مع الريح

لا تزال تداعيات مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد ، تلقي بظلالها بعد اتساع رقعة الغضب في الولايات المتحدة.

فبعد تحطيم تمثال كريستوفر كولومبس، وإلقائه في بحيرة، سحبت منصة البث لإلكترونية الترفيهية "إتش بي أو ماكس" الفيلم الأمريكي الكلاسيكي الشهير "ذهب مع الريح" من مجموعتها في خضم موجة الاحتجاجات الشعبية ضد العنصرية وممارسات الشرطة.

وبحسب بي بي سي قالت الشركة المسئولة إنها أعادت تقييم سياستها في ضوء الاحتجاجات الحاصلة ورأت أن العمل السينمائي الذي يعود تاريخ انتاجه إلى العام 1939، كان "وليد عصره".

وأضافت أنه مع المراجعة التي تجريها للمحتوى تراءى لها أنه أخطأ بتصويره السود كرقيق راضين بما هم فيه وبتحيذه لمالكيهم الذين يجعل منهم العمل السينمائي في المقابل أبطالا وسادة مدللين.

وتدور أحداث ملحمة ذهب مع الريح، في مزرعة بالجنوب الأمريكي زمن الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر.

وقد حصل الفيلم من بطولة فيفيان لي وكلارك غيبل على 8 جوائز أوسكار واحدة، من بينها جائزة أفضل ممثلة مساعدة للممثلة "هاتي مكدانيل" لتصبح أول أمريكية سواء تفوز بالجائزة.

كما اعتبر ثاني أعلى الأفلام إيرادا في تاريخ السينما الأمريكية حتى العام 2006 .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فايلر يطير لـ سويسرا لقضاء إجازته
» طفل أمريكي.. صرخته تتحول لنشيد يشعل مواقع التواصل
» محافظ كفر الشيخ: ليه بتجبر الدولة تهدم فرحتك
» لطيفة: الشرفاء اللي التزموا أنقذوا البلد
» نصائح هامة من "الأرصاد" للمواطنين
» حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته
» تطعن خطيبها بسكين في عيد ميلادها .. لن تتخيل السبب
» إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير
» مسلمو إيطاليا.. أبقت جثة أمها 10أيام لإيجاد مقبرة لدفنها
» خلال ساعات..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» ابنة فريد شوقي: "ما تعملوش زيي.. الذوق وداني في داهية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية