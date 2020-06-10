ذبح 100 رأس غنم في الكويت ابتهاجا بعودة الصلاة

10 يونيو 2020 - 12:10 م

عبرت جمعيات في الكويت عن فرحتها بعودة الصلاة في المساجد بعد توقفها لشهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم والوطن العربي.



ونفذت جمعية الإصلاح الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء ذبح مائة رأس غنم صدقةً للفقراء عند المسجد الكبير، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية، هي جمعية الرحمة العالمية، وجمعية التميز الإنساني، والجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، وجمعية بلد الخير.





وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور المذكور: هذا يوم مشهود بتاريخ الكويت بعودة الصلاة إلى مساجدها، وقد أرادت الجمعيات الخيرية أن يتم نحر 100 رأس من الغنم شكراً لله على هذه النعمة، وستضاف لحوم الذبائح إلى السلال الغذائية لتوزيعها على المحتاجين اليوم وغداً من خلال سيارات مبردة لدى.









وأضاف: نبارك لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده وشعب الكويت والمقيمين بهذه المناسبة، ولا يفوتنا أن نشكر سموه حفظه الله ورعاه على تقديمه الأمور الصحية على غيرها من الأمور.









وتابع: لا يفوتني أيضاً أن أتقدم بوافر الشكر إلى وزارتي الداخلية والبلدية على حفاوتهم، وإلى شركة المرافق العمومية على ضيافتهم في مواقفهم أمام المسجد الكبير، وإلى الجمعيات المشاركة، والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام على جهودها في تغطية هذا الحدث الكبير









هذا وقد أصدرت مجموعة من الجمعيات الخيرية بياناً صحفياً بشأن إعادة فتح المساجد للصلاة.









وجاء في البيان:









قال الله تعالى في كتابه الكريم : إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: 18)، وقال أيضاً: فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (يوسف: 64).









نهنئ أهل الكويت والمقيمين على أرضها بإعادة فتح المساجد للصلاة بدءاً من صلاة الظهر اليوم الأربعاء.









إن قرار وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وهو قرار أفرح القلوب المشتاقة إلى تلبية نداء "حي على الصلاة" بعد وقف دام نحو ثلاثة أشهر ويعود أهل الكويت بشوق كبير إلى بيوت الله للعبادة والذكر والقرب من الله والدعاء وهو أحد أسباب رفع البلاء.









إن إعمار المساجد تشهد لصاحبها بالإيمان والهداية، ومن هذه الأعمال تعهدها بالصلاة والذكر، والقيام على نظافتها ورعايتها فلا شيء أجمل في حياة المسلم من مثل هذا الاجتماع خمس مرات في اليوم والليلة في بيوت الله يؤدون صلاة مفروضة في وقتها.









وندعو زوار بيوت الله الالتزام بالاشتراطات والإجراءات التي قررتها الجهات الصحية لتوفير الأجواء الصحية في المساجد وأداء الفرائض باطمئنان، وللحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.









واحتفالاً بهذا الحدث الجلل الذي فرحت له قلوب أهل الكويت سنقوم بذبح 100 رأس من الغنم أمام المسجد الكبير تقرباً إلى الله تعالى وشكره بالنسك وقد جاء في الموسوعة الفقهية "إذا أنعم الله على العبد بنعمة جليلة –وكلُّ نِعَمِه سبحانه جليلة– فيستحب له أن يشكر الله عليها بأن يحسن إلى الناس، فيذبح ويطعم ويدعو إخوانه وأصحابه، ويتصدق على أهل الحاجة والمسكنة".







