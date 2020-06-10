أول صور لاستعدادات الثانوية العامة "سراير وديسكات "

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متابعات- أمينة عبد العال

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الثانوية العامة

كورونا

كوفيد 19

تستعد المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 ، حيث بدأت بفرش اللجان واستراحات المراقبين بإتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس " كورونا" المستجد، من تهوية مناسبة ومسافات تباعد بين المقاعد متر أو مترو ونصف والتأكد من صلاحية المقاعد لجلوس الطلاب .

وأعلنت المديريات أنه سيتم توفير لجان احتياطية بواقع لجنتين في كل إدارة تعليمية لاستخدامها في حالات الطوارئ .

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو المقبل بعد تأجيلها بسبب تداعيات فروس " كوفيد 19"، ويؤدي الامتحان 653 ألفا و389 طالبا تحت إشراف 168 ألفا و389 معلما في 3 آلاف و 313 لجنة أساسية و56 ألفا 591 لجنة فرعية.  





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