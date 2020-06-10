» لطيفة: الشرفاء اللي التزموا أنقذوا البلد

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تويتر

تونس

كورونا

لطيفة

نشرت الفنانة التونسية لطيفة على حسابها الشخصي على موقع التدوينات " تويتر" تعليقا على سيطرة تونس على فيروس "كورونا" المستجد بعد مرور 5 أيام دون تسجيل أي إصابات لا وافدة ولا محلية .

وقالت: "قداش أنا فرحانة وفخورة ببلادي .. تونس تنتصر .. وكل الشرفاء اللي التزموا وأنقذوا البلاد من كابوس كورونا .. ربي يحمينا ويحمي كل وطننا العربي وكل وطننا العربي وكل الإنسانية .. تونس بدون كورونا ".

جدير بالذكر أن الفنانة لطيفة قد أعلنت عن طرح أحدث أغنياتها " للشمس " .


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