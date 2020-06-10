» طفل أمريكي.. صرخته تتحول لنشيد يشعل مواقع التواصل

10 يونيو 2020 - 12:54 م

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو غنائي قصير لطفل أمريكي أسود، بعد مقتل جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمركية على يد عنصر من شرطة مينيابوليس.

الطفل يدعى كيدرون براينت، والذي يبلغ 12 عاما، كان قد نشره في حسابه على إنستغرام إثر حادثة فلويد، حيث يظهر الشاب الصغير بقميص أسود تتوسّطه عبارة "ذكاء العرق الأسود" ، في عمل فني للمصممة ساندرا هاميلتون.

وبحسب ما تم تداوله يطلق الطفل العنان لصوته من دون مرافقة موسيقية، فيقول: "أنا شاب أسود.. أفعل كل ما بوسعي لأبقى صامدا.. ولكن عندما أنظر من حولي أرى ما يحدث لبني جنسي.. في كل يوم أنا أطارَد كفريسة.. بني قومي لا يريدون المشاكل، لقد خضنا ما يكفي من النضالات.. أريد أن أحيا وحسب، فليحمني الربّ، أريد أن أحيا".



