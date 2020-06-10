رسالة قوية من بابا الفاتيكان للأمريكيين بشأن جورج فلويد

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وكالات- الدويني فولي

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تصريحات

احتجاجات

باب الفاتيكان

جوروج فلويد

وجه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، رسالة قوية إلى الأمريكيين الكاثوليك، قال فيها إن هناك قضايا انتخابية يجب الانتباه إليها في الانتخابات المقبلة.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن بابا الفاتيكان، ذكر اسم جورج فلويد مرتين، مؤكدا دعمه القوي لاحتجاجات الأمريكيين ضد العنصرية ووحشية الشرطة.
وشدد البابا فرنسيس على أن هناك قضايا أخرى أهم من الإجهاض، يجب أن يلتفت إليها الأمريكيون الكاثوليك، قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيتم إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات بابا الفاتيكان، تشجع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، التي اجتاحت أمريكا وعدد من دول العالم، عقب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة.

وتابعت: "هذه دعوة للأمريكيين الكاثوليك ليقفوا صفا واحدا أمام سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة".
واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجاز يوم 25 مايو الماضي.
وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".

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