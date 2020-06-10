  • الأربعاء 10 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تطورات جديدة.. أشرف زكي: ادعوا لرجاء الجداوي

الجداوي في يومها التاسع بالعناية المركزة.. ومصدر يكشف هذا الأمر

بعد فتوى الأزهر.. الصحة تزف بشرى عن متبرعى "بلازما الدم"

بعد فتوى الأزهر.. الصحة تزف بشرى عن متبرعى "بلازما الدم"

تركي الحمد: الفلسطينيون سيكونون مثل الهنود الحمر.. لهذا السبب

رسالة قاسية من "تركي الحمد" لـ"ناصر الدويلة"

"الصحة العالمية" تعقد اجتماعاً طارئاً بسبب زيكا

الصحة العالمية: مصر في المرحلة الأولى والموجة الثانية لم تصلها

كارتيرون

مفاجأة "كارتيرون" قد يرحل عن صفوف الزمالك

الشرطي والضحية.. مفاجأة مدوية في مقتل " فلويد"

رسالة قوية من بابا الفاتيكان للأمريكيين بشأن جورج فلويد

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي

أحمد كريمة

أحمد كريمة: رافض التبرع بالبلازما آثم

الحج

الصحة العالمية تكشف مصير "موسم الحج"

ارشيفية

أول صور لاستعدادات الثانوية العامة "سراير وديسكات "

مفاجأة "كارتيرون" قد يرحل عن صفوف الزمالك

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. "فايلر" قد يرحل عن الأهلى الصيف المقبل

#

ميدو: اشتريت هذا اللاعب للزمالك على حسابي .. ولست نادما

#

مفاجأة .. الزمالك يستغني عن "عواد" في يناير

#

"شيلونجو" يرحل عن صفوف "الدراويش"

تونس

الزمالك

مرتضى منصور

رحيل

كارتيرون

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مبدئيا على تولى تدريب نادى النجم الساحلى التونسى خلال الفترة المقبلة. 

إذاعة "شمس أف أم" التونسية ذكرت أن إدارة النجم الرياضي الساحلي دخلت في مفاوضات متقدمة مع مدرب الزمالك، باتريس كارتيرون من أجل تدريب الفريق في الفترة القادمة.

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصادر مقربة من المدرب الفرنسي أنه أعطى موافقته المبدئية لتدريب النجم الساحلي بعقد طويل المدى، في انتظار ما ستسفر عنه بقية المشاورات مع كارتيرون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فايلر يطير لـ سويسرا لقضاء إجازته
» طفل أمريكي.. صرخته تتحول لنشيد يشعل مواقع التواصل
» محافظ كفر الشيخ: ليه بتجبر الدولة تهدم فرحتك
» لطيفة: الشرفاء اللي التزموا أنقذوا البلد
» نصائح هامة من "الأرصاد" للمواطنين
» حصد 8 جوائز أوسكار.. احتجاجات فلويد توقف بثه بسبب عنصريته
» تطعن خطيبها بسكين في عيد ميلادها .. لن تتخيل السبب
» إصابة طليقة ماجد المصري بكورونا: عشمي فى ربنا كبير
» مسلمو إيطاليا.. أبقت جثة أمها 10أيام لإيجاد مقبرة لدفنها
» خلال ساعات..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
» ابنة فريد شوقي: "ما تعملوش زيي.. الذوق وداني في داهية"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية