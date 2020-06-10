مفاجأة "كارتيرون" قد يرحل عن صفوف الزمالك

10 يونيو 2020 - 01:28 م

وافق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مبدئيا على تولى تدريب نادى النجم الساحلى التونسى خلال الفترة المقبلة.

إذاعة "شمس أف أم" التونسية ذكرت أن إدارة النجم الرياضي الساحلي دخلت في مفاوضات متقدمة مع مدرب الزمالك، باتريس كارتيرون من أجل تدريب الفريق في الفترة القادمة.

وأضافت الإذاعة نقلا عن مصادر مقربة من المدرب الفرنسي أنه أعطى موافقته المبدئية لتدريب النجم الساحلي بعقد طويل المدى، في انتظار ما ستسفر عنه بقية المشاورات مع كارتيرون.