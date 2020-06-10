قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي

10 يونيو 2020 - 01:28 م

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، موافقة خادم الحرمين الشريفين على البدء في تنفيذ مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وفقا لأحدث التقنيات والتكنولوجيات المتوفرة عالميا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد أكد السديس أن الموافقة تضمنت تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.

وأضاف أن الموافقة تجسد ما قامت به القيادة الحكيمة في العناية بكل ما يتعلق بزوار وقاصدي الحرمين.

يأتي هذا عقب ما نشرته إمارة منطقة المدينة المنورة، عبر حسابها على تويتر امس الثلاثاء أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء في مشاريع التطوير والتحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت، وأنظمة التيار الخفيف، والأنظمة الكهروميكانيكية، بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه".

وأضافت الإمارة أن العمل على هذه المشاريع سيكون وفقا لأحدث وأرقى وأفضل التقنيات العالمية.