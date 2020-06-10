بطريقة حضارية.. انفصال إعلامية شهيرة وممثل مشهور

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أنها انفصلت عن زوجها الممثل اللبناني الكوميدي طوني أبو حودة علي صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور "إنستجرام " .
وكتبت علي صفحتها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقي خصوصية العيلة مقدسة وبتبقي ليا الأساس وعقبت علي التعليقات " ماتزعلوا نحن مبسوطين ".
وأشارت كارلا في أحد البرامج إلي أن الطلاق حدث منذ 8 أشهر بعد زواج استمر لمدة 16 عاما لكنهما تريثا قبل إعلان الخبر للرأي العام مضيفة: نحن عشرة عمر وأصحاب لا وجود لأي مشاكل بينا والانفصال تم حضاريا ".
عصر03:38 م
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:38
مغرب
19:04
عشاء
20:34