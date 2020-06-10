السعودية تحذر إسرائيل من ضم أجزاء في الضفة

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وكالات- الدويني فولي

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الضفة الغربية

مخططات

أدانت المملكة العربية السعودية مجددا مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية داعية المجتمع الدولي للتحرك.

وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين يعكس الحرص على التعامل مع تحديات القضية الفلسطينية.


وقال في الاجتماع إن المملكة تؤكد رفضها لإجراء إسرائيل ضم أجزاء من الضفة، داعيا المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.


وأشار إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

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