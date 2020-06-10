السعودية تحذر إسرائيل من ضم أجزاء في الضفة

الجداوي في يومها التاسع بالعناية المركزة.. ومصدر يكشف هذا الأمر
بعد فتوى الأزهر.. الصحة تزف بشرى عن متبرعى "بلازما الدم"
رسالة قاسية من "تركي الحمد" لـ"ناصر الدويلة"
الصحة العالمية: مصر في المرحلة الأولى والموجة الثانية لم تصلها
مفاجأة "كارتيرون" قد يرحل عن صفوف الزمالك
رسالة قوية من بابا الفاتيكان للأمريكيين بشأن جورج فلويد
قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي
أحمد كريمة: رافض التبرع بالبلازما آثم
الصحة العالمية تكشف مصير "موسم الحج"
أول صور لاستعدادات الثانوية العامة "سراير وديسكات "
وكالات- الدويني فولي
عصر
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
15:38
مغرب
19:04
عشاء
20:34