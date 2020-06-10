بعد فتوى الأزهر.. الصحة تزف بشرى عن متبرعى "بلازما الدم"

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الصحة

الأزهر

دار الافتاء

بلازما الدم

زيادة المتبرعين

كشف الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، عن تزايد عدد التبر عات ببلازما الدم.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، على إكسترا نيوز أنه بعد مناشدة وزيرة الصحة بالتبرع ببلازما الدم وإعلان الأزهر وجوب تبرع المتعافين ببلازما الدم، إلى جانب فتوى دار الإفتاء، لاحظنا زيادة في عدد التبرعات، وبعض المتعافين أصبحوا هم من يطلبون التبرع.

وأوضح أن نسب التعافي من فيروس كورونا من خلال العلاج ببلازما الدم كبيرة للغاية، منوها أن هناك دراسات بحثية إكلينيكية تم البدء فيها منذ شهر أبريل الماضي، وحتى عرض النتائج النهائية بشكل شفاف على الرأي العام، فالنتائج الخاصة بالعلاج ببلازما الدم مبشرة جدا.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد ناشدت المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما، لأن نتائج العلاج به جيدة للغاية.

وأمرت أيضا بزيادة المراكز الإقليمية التي تستقبل المتبرعين بالبلازما، منوهة المشكلة ليست في التبرع، لكن في الوصول إلى المتبرع.

كما أوضحت أن توفير الأجهزة الخاصة بنقل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة متوفرة.


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