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مجمع خدمات اجتماعية بتكلفة 76 مليون جنيه في الأسمرات

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وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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متابعات- أمينة عبد العال

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التضامن

الاسمرات

وزيرة التضامن

مجمع خدمات

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الإنشاء بمركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات والذي يتم العمل  فيها على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء فيه 30 يونيو الجاري، ليقدم عدداً من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لسكان حي الأسمرات، بتكلفة 76 مليون جنيه.

وقالت القباج إن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء هذا الشهر؛ حيث كان من المفترض الانتهاء قبل هذه المدة لولا تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت القباج أن المبنى يقام على مساحة 5000 متر، ويتكون المركز من 3 طوابق ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة  ومركز للمرأة المعنفة و3 دور مناسبات ومركزاً للتدريب.

وكانت الوزارة قد خصصت ميزانية لإنشاء 8 حضانات تم افتتاح 6 منهم الخدمة لأكثر من 1300 طفل، وجار العمل آخر حضانتين.

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي على رأسهم محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد السيد مدير مديرية القاهرة، ومحمد موسى معاون الوزيرة لخدمة للمواطنين ورئيس القطاع التكافلي ببنك ناصر الاجتماعي والمهندس حسن الغندور رئيس حي


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