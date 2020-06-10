الجداوي في يومها التاسع بالعناية المركزة.. ومصدر يكشف هذا الأمر

10 يونيو 2020 - 02:46 م

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بمحافظة الإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي باتت مستقرة وتشهد تحسنا بطيئا.

وأضاف المصدر أنها ما زالت بغرفة العناية المركزة وتخضع لجهاز التنفس الصناعي، منوها بأن الجداوي تقيم بالعناية المركزة لليوم التاسع على التوالي.

وتبع قائلا: إنها تحتاج بعض الوقت لنقلها إلى غرفة الرعاية العادية لحين تحسن حالتها.

يذكر أنه درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوي كانت قد انخفضت إلى 37 درجة مئوية مقابل 39 درجة.

كما جرى حقنها ببلازما المتعافين على جرعتين يومي السبت والأحد الماضين بحسب بروتوكول لجنة وزارة الصحة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد دخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية في 27 رمضان الماضي، جراء إصابتها بفيروس كورونا.