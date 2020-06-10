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«الشباب والرياضة» تكشف موعد عودة النشاط الرياضى

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أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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محمد عبد الحارس

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه من الممكن اتخاذ القرار النهائي بخصوص عودة منافسات الدوري المصري من عدمه هذا الأسبوع.

وأضاف "صبحي" خلال تصريحات إذاعية له:"من يوم 15 في الشهر الجاري تبدأ عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، لكن حرصًا على صحة سلامة الجميع يجب أن ندرس القرار بعناية كبيرة."

وأكمل صبحي: "هناك البعض من يريد عودة النشاط الرياضي لأن عدم عودته سيؤثر على الناحية الاقتصادية، وهناك من لا يرغب بعودته لتجنب وتفادي الأزمات الصحية التي قد تحدث."


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