» «الشباب والرياضة» تكشف موعد عودة النشاط الرياضى

محمد عبد الحارس
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه من الممكن اتخاذ القرار النهائي بخصوص عودة منافسات الدوري المصري من عدمه هذا الأسبوع.
وأضاف "صبحي" خلال تصريحات إذاعية له:"من يوم 15 في الشهر الجاري تبدأ عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، لكن حرصًا على صحة سلامة الجميع يجب أن ندرس القرار بعناية كبيرة."
وأكمل صبحي: "هناك البعض من يريد عودة النشاط الرياضي لأن عدم عودته سيؤثر على الناحية الاقتصادية، وهناك من لا يرغب بعودته لتجنب وتفادي الأزمات الصحية التي قد تحدث."
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