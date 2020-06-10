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الداخلية:

اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4630 سائق لعدم ارتداء الكمامة

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية
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متابعات- الدويني فولي

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4630 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية.


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