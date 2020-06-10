التفاصيل الكاملة لتسريب صور غادة عويس بـ"المايوه" وعلاقة"آل الشيخ"

10 يونيو 2020 - 03:22 م

حالة من الجدل الكبير، انتشرت عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عقب تسريب صورًا جديدة للإعلامية اللبنانية غادة عويس، المذيعة البارزة بقناة الجزيرة.

ودخلت "عويس" في مشاداة كلامية عنيفة مع الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ، والذي أعاد نشر تغريدة منسوبة لغادة عويس، تلمح فيها إلى اتهام زميلتها علا الفارس المذيعة بنفس القناة بتسريب صورها.

وظهرت غادة عويس مرتدية المايوه في حمام سباحة، قيل أنه داخل مزرعة "حمد بن ثامر"، وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه على "تويتر": "غادة عويس تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتآمر عليها و لا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها و هو الواضح في الأيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة”.. قائلا في تغريدة منفصلة: “غادة .. بكرة قناة ولا مزرعة؟!".

من جهتها علقت علا الفارس على تغريدة عويس الأخيرة قائلة: "عجيب.. إذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الاقل هالشايب.. ما عليك يا استاذة غادة علاجه قضية في اوروبا او امريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره".

فيما أعادت غادة عويس نشر تغريدة "آل الشيخ" وعلقت بالقول : "أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة بسببي وبسبب الفارسة علا! الى آل الشيخ الكرام: إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة. عبداللطيف: تعالج ارجوك".

وتصدر هاشتاج غادة عويس الترند عبر موقع "تويتر" ما بين داعم لها، وما بين مهاجم وهم النشطاء في السعودية.