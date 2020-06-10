تأييد عارم من طلاب الثانوية العامة لقضية "الطباخ"

10 يونيو 2020 - 04:08 م

تصدر هاشتاج " ندعم قضية الطباخ 3ث" الذي أطلقه طلاب الثانوية العامة، لدعم القضية التي أقامها الدكتور عصام الطباخ المحامي، والتي حملت رقم 42194 لسنة 74 شق عاجل بإلغاء امتحان الثانوية العامة.

وأبدى الطلاب دعمهم لمطالب المحامي، رافضين خوض الامتحانات في المدارس مطالبين بضرورة تأجيلها، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد والذي أحدث حالة رعب بين الطلاب.

وقال المحامي "الطباخ"، في فيديو له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه بعد القرار التاريخي لمجلس الدولة لتحديد جلسة المرافعة والتي ستكون جلسة الحكم 16 يونيو، ارتفعت حجم الضغوط التي تمارس علينا من أولياء الأمور والطلبة.

وأوضح أن 97% من الطلاب وأولياء الأمور يرغبون في الاستمرار في القضية وإلغاء الامتحانات وذلك وفق استفتاء له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشددا على أنه في معركة قضائية ندافع فيها عن حياتنا، وأمامنا خصم قوي.

وأشار الطباخ إلى أنه قبل مؤتمر وزير التعليم أمس كانت توقعات نجاح القضية 50%، لكن بعد المؤتمر تجاوزت نسبة نجاح القضية إلى أكثر من 80%، مطالبا أولياء الأمور بضرورة الهدوء ودفع أبناءهم للمذاكرة تحسبا لعدم إلغاء الامتحانات.

كما طالب أيضا أولياء الأمور بضرورة إرسال كافة الأوراق المتعلقة بوجود أمراض مزمنة أو مشكلات في التنفس والربو وارتداء الكمامات لأبنائهم، عبر توصيلها للمكتب بعد تجميعها، بالإضافة إلى مطالبته بتوجه أولياء إلى أعضاء مجلس النواب منفردين، على أن يصدر العضو بيانا من موقفه من ذلك، سواء بالتأييد أو رفض الامتحانات خوفا على صحة المواطنين، وأيضا مطالبة نقابة الأطباء الفرعية في كل محافظة بإصدار بيان عن مدى خطورة إجراء الامتحانات على الطلاب.