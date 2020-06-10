أمر ملكي بشأن المسجد النبوي الشريف

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على بدء تنفيذ المشاريع التطويرية للمسجد النبوي الشريف.

جاء هذا بحسب تصريحات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، الأربعاء.

وصرح السديس بأن التطوير يشمل التحديث التشغيلي والفني لنظام الصوت وأنظمة التيار الخفيف والأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي الشريف ومرافقه، وذلك وفق أحدث التقنيات المتوافرة عالميا.

وقال إن صدور الموافقة تشمل تطوير أنظمة الصوت والتكييف والتحكم الآلي في مشاريع المسجد النبوي ومواقف السيارات ومباني الخدمات.

وأضاف أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحرص على متابعة المشروعات الكبرى التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، والتأكيد على أهمية تطويرها الدؤوب في جميع المحافل والمناسبات.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حرص رئاسة الحرمين، على إجراء الدراسات والبحوث العلمية كافة ضمن إطار منهجي واضح ورفع توصياتها، والتي تمس في المقام الأول خدمة ضيوف الرحمن وتلبية احتياجاتهم وسلامتهم لأداء مناسكهم.

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