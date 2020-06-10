دارين حلمي تستفتي جمهورها للعودة لتامر عاشور للمرة الثالثة

10 يونيو 2020 - 05:36 م

طرحت ?دارين حلمي? مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون والخطيبة السابقة للفنان ?تامر عاشور، استفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تسئل جمهورها عن العودة إليه للمرة الثالثة بعد انفصالهما مرتين.

وجاء ذلك بنشرها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لأغنية للفنان المصري عمرو دياب تقول:"حاسب لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقية، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة، لا اللي بيحبوك يعرفوا الحقيقية، يعرفوا إن أنا لسه في بالك كل كم دقيقة".

وعلّقت على الفيديو بالقول:"بتصرفوا ا?زاي لو حد طلع من حياتكم وعاوز يفتح من تاني صفحة جديدة".

وأبدى كثيرين رفضهم لعودتها له، بينما نصحها آخرون بالعودة وإعطائه آخر فرصة.