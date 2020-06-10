بيان جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

10 يونيو 2020 - 05:50 م

قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة، أمس الثلاثاء، ناقش القضايا المتعلقة بأخلاقيات المفاوضات، ودور المراقبين، والتدابير اللازمة لمواصلة التفاوض والقضايا العالقة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن "كل بلد قدم جدول أعماله الخاص بالمفاوضات، ووافق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة"، لافتة إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن دور المراقبين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وكانت وزارة الري والموارد المائية، أعلنت ما أطلقت عليه ثوابت الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة.

وكشفت الوزارة، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام"، تفاصيل اجتماع وزراء ري الدول الثلاث، بحضور المراقبين الدوليين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. ورفضت الوزارة المصرية وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أية نتيجة، وأشارت إلى أنه ركز على مسائل إجرائية مرتبطة بجدول أعمال الاجتماعات ودور المراقبين وعددهم.

كما أعرب وزير الري السوداني، ياسر عباس، عن أمله في أن تسود الروح الإيجابية خلال الاجتماعات المقبلة بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى توافق حول النقاط العالقة بشأن "سد النهضة"، كاشفا عن استمرار تلك الاجتماعات بصورة يومية ما عدا الجمعة والأحد.